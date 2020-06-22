Иосиф Пригожин — об "итогах" самоизоляции: Валерия похудела, я поправился, но главное — мы не развелись

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своих достижениях во время пандемии: вместе с супругой — певицей Валерией — они оборудовали дома студию и записали новые песни. Также он поделился, что им по-разному удалось держать физическую форму во время самоизоляции.

— Валерия похудела, я поправился, потому что всё время я на телефоне, а у неё — то французский, то английский. Она без дела не сидела. Но самое главное, что мы не развелись. А это значит, у нашего брака хороший фундамент, — отметил Пригожин на пресс-конференции НСН.

В целом же, по мнению продюсера, пандемия должна была сделать людей терпимее и побудить на добрые дела.

— Она показала, что наша жизнь без добрых дел ничего не стоит. Я как будто проснулся после долгого летаргического сна. Мы все смертны. Мы помешались на соцсетях, на лайках, дизлайках. Кому это нужно? — добавил Пригожин.