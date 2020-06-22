В "Нафтогазе" испугались разрыва отношений с "Газпромом" из-за активности Тимошенко

Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев озабочен угрозой срыва транзита газа из России из-за активности Юлии Тимошенко. Её фракция "Батьковщина" ранее обратилась в суд с требованием признать неконституционным отделение оператора ГТС от "Нафтогаза".
Если это произойдёт, "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа, считает Коболев.
— С "Газпромом" мы работаем по принципу "качай или плати". На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть, в их восприятии, они переплачивают. И негативный для нас сценарий был бы для "Газпрома" очень позитивным, — заявил он в интервью изданию LIGA.net.
Напомним, что в конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа и договорились об урегулировании взаимных претензий. Тем не менее неоднократно отмечалось, что "Нафтогаз" рассматривает возможность подачи новых исков против "Газпрома".
К слову, заключению сделки тогда обрадовались не все. Некоторые политические силы на Украине увидели в газовом контракте с Россией угрозу нацбезопасности. "Нафтогазу" пришлось отвечать на критику. В компании предостерегли от высказываний всех тех, кто не разбирается в предмете разговора.