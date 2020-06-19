Никогда больше. Почему "Газпром" демонтирует трубы на границе с Украиной

На Украине заявили, что российская компания "Газпром" начала демонтаж труб газопровода, по которым голубое топливо поступает в страну. В Киеве уверены, что в будущем Россия больше не планирует пользоваться этой газотранспортной системой. Об этом в интервью украинским СМИ заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. По его мнению, действия "Газпрома" можно расценивать как прямую угрозу для всей страны.

Публицист и блогер Борис Рожин полагает, что определённое количество транзита будет в любом случае сохранено как минимум потому, что это является одним из условий Германии, которая поддерживает "Северный поток — 2".

— Мощности украинской ГТС, разумеется, избыточны, поэтому нет ничего удивительного, что лишние трубы постепенно начинают демонтировать либо использовать для других направлений. При этом, если посмотреть на то, что происходит на Украине, неудивительно, что Россия заинтересована в полном или частичном отказе от транзита через эту страну. Поскольку пока действует контракт, то до 2025 года транзит, скорее всего, сохранится, в дальнейшем всё зависит от Украины. Если на смену русофобскому режиму, поддерживающему неонацистов, придёт кто-то более адекватный, то, возможно, ситуация изменится, но сейчас рассчитывать на это не приходится, — полагает эксперт.

По мнению экономиста Александра Роджерса, закрытие украинского транзита неизбежно.

Фото © ТАСС / Виталий Грабар

— Важный момент, что прокачка сохранится до 2025 года, но качаться будет крайне незначительное количество. При этом веток, которые заходят на Украину, целых пять. Зачем столько нужно в таких условиях — непонятно. Поэтому, несмотря на то что "Газпром" пока ничего не подтвердил, вполне вероятно, что уже начали демонтаж. Ну и в целом, как только "Северный поток — 2" будет введён в строй, украинская ГТС будет не нужна, — говорит Роджерс. — Вопрос же не только в том, что Украине было бы неплохо кардинально поменять политический курс, прекратить всю эту русофобскую политику, заведя самостоятельную политическую линию, нужно ещё кое-что. Украинская ГТС изношена до предела, когда и где она может сломаться — не предсказать. Зато точно известно, что на ремонт требуется сумма от восьми до одиннадцати миллиардов долларов. Таких денег у Украины нет, безумцев, которые ей это оплатят, тоже нет. Поэтому завершение украинского транзита, с моей точки зрения, неизбежно.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что само положение даже имеющегося транзитного контракта было под вопросом.

— Если мы вспомним условия контракта, то окажется, что до 2025 года мы должны будем перекачивать по 40 млрд кубов в год при условии, что раньше мы перекачивали по 100 млрд. Этот контракт мы подписали только потому, что нам не дали достроить "Северный поток — 2". Как только он будет достроен, украинский транзит нам будет не нужен. Трубы, которые не используются, стремительно разрушаются. В данном случае Украина пытается раздуть скандал на пустом месте, чтобы привлечь общественное внимание, но всё это бесполезно. Тем более в нынешних условиях, когда Европа заинтересована в стабильном поставщике ресурсов, — заявил эксперт.