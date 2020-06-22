В Минкомсвязи объяснили разблокировку Telegram

Отказаться от блокировки "Телеграма" решили из-за невозможности его заблокировать, а также потому, что руководство мессенджера активно сотрудничало по вопросам в борьбе с наркотиками и терроризмом. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Он также отметил, что министерство не только никогда не предпринимало попыток ограничить доступ к "Телеграму", но и не выступало с такими инициативами.

— Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия, — сказал Волин во время онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог — 2020" клуба "Валдай".

Он также отметил, что в России никогда не было запрета на использование мессенджера, было только решение о его технической блокировке. И тот, кто в состоянии был пользоваться "Телеграмом", спокойно это делал.