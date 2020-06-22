Россиянки старше 50 лет стали чаще рожать

Россиянки стали чаще рожать детей после 50 лет, в 2019 году мамами впервые стали пять женщин старше 60 лет. Об этом со ссылкой на отчёт Росстата сообщает РИА "Новости".

По данным ведомства, в прошлом году у шести россиянок старше 60 лет родились третьи дети, у трёх — четвёртые. По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой, рождаемость среди женщин старших возрастов говорит о развитии репродуктивных технологий и медицины в общем.

— Можно долго спорить, насколько это морально, этично, но рост численности "мам в возрасте" наблюдается год от года, — отметила специалист.