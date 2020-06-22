Самолёт сломался. Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Премьер-министр Израиля тоже не сможет посетить торжественное мероприятие.

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет присутствовать на Параде Победы в Москве, запланированном на 24 июня, так как у него сломался самолёт. Об этом рассказали в посольстве страны.

— Президент не приедет. У него сломался самолёт, — цитирует собеседника РИА "Новости".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц также не смогут посетить торжественное мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов объяснил, что политическая ситуация в государстве, а также эпидемия CoViD-19 требуют присутствия обоих политиков для организации эффективной работы правительства.