НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Самолёт сломался. Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Премьер-министр Израиля тоже не сможет посетить торжественное мероприятие.

1480

Фото © ЕРА

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет присутствовать на Параде Победы в Москве, запланированном на 24 июня, так как у него сломался самолёт. Об этом рассказали в посольстве страны.

Президент не приедет. У него сломался самолёт, цитирует собеседника РИА "Новости".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц также не смогут посетить торжественное мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов объяснил, что политическая ситуация в государстве, а также эпидемия CoViD-19 требуют присутствия обоих политиков для организации эффективной работы правительства.

Напомним, традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Парад Победы в Москве и ряде городов страны назначен на 24 июня, этот день станет выходным. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин даст приём для глав государств, приглашённых на Парад Победы.

Выбор редакции

Loading...