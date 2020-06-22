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Регион
Опубликовано 22 июня 2020, 16:09
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Самолёт сломался. Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Премьер-министр Израиля тоже не сможет посетить торжественное мероприятие.

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет присутствовать на Параде Победы в Москве, запланированном на 24 июня, так как у него сломался самолёт. Об этом рассказали в посольстве страны.

Президент не приедет. У него сломался самолёт, цитирует собеседника РИА "Новости".

Посол: Германия не будет представлена на Параде Победы в Москве
Посол: Германия не будет представлена на Параде Победы в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц также не смогут посетить торжественное мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов объяснил, что политическая ситуация в государстве, а также эпидемия CoViD-19 требуют присутствия обоих политиков для организации эффективной работы правительства.

В Кремле объяснили решение Путина о проведении Парада Победы 24 июня
В Кремле объяснили решение Путина о проведении Парада Победы 24 июня

Напомним, традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Парад Победы в Москве и ряде городов страны назначен на 24 июня, этот день станет выходным. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин даст приём для глав государств, приглашённых на Парад Победы.

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Фото © ЕРА

София Алабина
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