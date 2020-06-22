Посол: Германия не будет представлена на Параде Победы в Москве

Представители ФРГ не будут присутствовать на Параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня. Об этом NEWS.ru заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Дипломат отметил, что в этом году из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса на параде будет представлен "особый круг зарубежных гостей".

— Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет, — сказал фон Гайр.