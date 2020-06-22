Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии

Прокурор попросил суд приговорить режиссёра Кирилла Серебренникова к шести годам колонии и штрафу в 800 тысяч по делу "Седьмой студии". Для трёх других фигурантов он запросил наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы.
Ранее прокурор подтвердил свою позицию о доказанности вины обвиняемых. При этом сторона скорректировала сумму ущерба с 133,237 миллиона рублей до 128,974 миллиона рублей.
Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение средств, выделенных в 2011−2014 годах из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходят режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.