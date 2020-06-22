"Дорога в вечность наших предков". Путин оставил запись в книге гостей музейного комплекса в Кубинке

Президент России Владимир Путин после посещения музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке оставил запись в книге гостей.
— Дорога памяти — это дорога в вечность наших отцов, матерей, всех граждан Советского Союза, отстоявших Родину и подаривших нам и нашим детям жизнь, — написал российский лидер.
В День памяти и скорби Путин также посетил главный храм Вооружённых сил России и возложил цветы к монументу "Матерям победителей".
"Дорога памяти" — музейный комплекс в парке "Патриот" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. Галерея с помощью технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов фотографий участников военных действий.