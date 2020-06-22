"Дорога в вечность наших предков". Путин оставил запись в книге гостей музейного комплекса в Кубинке

Президент России Владимир Путин после посещения музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке оставил запись в книге гостей.

— Дорога памяти — это дорога в вечность наших отцов, матерей, всех граждан Советского Союза, отстоявших Родину и подаривших нам и нашим детям жизнь, — написал российский лидер.

В День памяти и скорби Путин также посетил главный храм Вооружённых сил России и возложил цветы к монументу "Матерям победителей".