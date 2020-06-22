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Суд в Петербурге отправил в колонию фигурантов дела "Сети"

Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении фигурантов дела "Сети"* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Они проведут в исполнительной колонии общего режима семь лет и пять лет и шесть месяцев соответственно.

Филинков и Бояршинов признаны виновными в участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее Лайф писал, что Филинков "разделял анархистскую идеологию", принимал участие в подразделении террористического сообщества для осуществления одноимённой деятельности, пропаганды и поддержки терроризма.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда

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