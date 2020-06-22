В Ростуризме назвали сроки открытия самых популярных турнаправлений страны

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что все наиболее популярные турнаправления в нашей стране начнут принимать гостей к началу июля.
— К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона, — отметила она.
Догузова подчеркнула, что приоритет нынешнего туристического сезона — это безопасный и доступный отдых для российских граждан на территории всей страны.
Напомним, что, по расчётам Ростуризма, с 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности. Четверть россиян собираются воспользоваться этой возможностью и провести отпуск дома: самыми популярными направлениями они назвали Крым, Кубань, Алтай и Байкал. А соскучившимся по пляжному отдыху гражданам врачи напомнили о правилах безопасности и рассказали, сколько времени можно проводить в воде без вреда для здоровья.