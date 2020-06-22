Путину показали досье его отца-фронтовика в "Дороге памяти"

Президент России Владимир Путин посетил сегодня музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковной Кубинке и, в частности, ознакомился с виртуальным фотоархивом, где хранится информация о десятках миллионов участников войны как на фронте, так и в тылу.

Главе государства продемонстрировали биографию его отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина. Это было показано в эфире телеканала "Россия-1".

До Великой Отечественной войны отец российского лидера служил на подводном флоте. Его портрет хранится в рабочем кабинете Путина. Именно с изображением Владимира Спиридоновича президент принимает участие в шествиях "Бессмертного полка".

Ранее Лайф сообщал, что в День памяти и скорби Путин также посетил главный храм Вооружённых сил России и возложил цветы к монументу "Матерям победителей" и венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.