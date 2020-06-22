Житель Магнитогорска пришёл устраиваться на работу в администрацию и умер

В здании Администрации Магнитогорска умер 32-летний мужчина, который пришёл туда устраиваться на работу. Об этом сообщает местное издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

— Сегодня в отдел кадров администрации пришёл мужчина, который подавал документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Ему стало плохо, вызвали скорую, но врачи только констатировали смерть, — говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины устанавливается. По данным портала, он претендовал на должность начальника городского управления спорта.