Житель Магнитогорска пришёл устраиваться на работу в администрацию и умер

В здании Администрации Магнитогорска умер 32-летний мужчина, который пришёл туда устраиваться на работу. Об этом сообщает местное издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
— Сегодня в отдел кадров администрации пришёл мужчина, который подавал документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Ему стало плохо, вызвали скорую, но врачи только констатировали смерть, — говорится в сообщении.
Причина смерти мужчины устанавливается. По данным портала, он претендовал на должность начальника городского управления спорта.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про мужчину, который умер из-за сердечного приступа на контрольно-пропускном пункте в Марьинке, ожидая возможности въехать с территории Украины в Донбасс. Отмечается, что он пытался воссоединиться с семьёй.