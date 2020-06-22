В Нью-Йорке ещё один полицейский использовал удушающий приём. Его отстранили от работы

В Нью-Йорке сотрудника полиции отстранили от работы после того, как он применил при задержании афроамериканца удушающий приём. Об этом сообщает комиссар полиции города Дермот Ши в "Твиттере".

Он отметил, что расследование ещё продолжается, однако у него нет сомнений по поводу незамедлительно принятых мер.

На кадрах с нательной камеры правоохранителя видно, что полицейские применяют удушающий приём против афроамериканца. В полной версии записи, доступной на YouTube полиции Нью-Йорка, видно, что сотрудники органов правопорядка долго разговаривают с компанией парней, один из которых (задержанный) близко подходит к ним и спрашивает, испуганы ли они.

Отмечается, что правоохранители приехали на вызов в связи с тем, что трое мужчин доставляли беспокойство другим людям и кидали в них разные предметы.