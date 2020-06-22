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В Нью-Йорке ещё один полицейский использовал удушающий приём. Его отстранили от работы

Перед инцидентом задержанный спрашивал, испуганы ли правоохранители.

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Видео © YouTube / Полиция Нью-Йорка

В Нью-Йорке сотрудника полиции отстранили от работы после того, как он применил при задержании афроамериканца удушающий приём. Об этом сообщает комиссар полиции города Дермот Ши в "Твиттере".

Он отметил, что расследование ещё продолжается, однако у него нет сомнений по поводу незамедлительно принятых мер.

На кадрах с нательной камеры правоохранителя видно, что полицейские применяют удушающий приём против афроамериканца. В полной версии записи, доступной на YouTube полиции Нью-Йорка, видно, что сотрудники органов правопорядка долго разговаривают с компанией парней, один из которых (задержанный) близко подходит к ним и спрашивает, испуганы ли они.

Отмечается, что правоохранители приехали на вызов в связи с тем, что трое мужчин доставляли беспокойство другим людям и кидали в них разные предметы.

Ранее Лайф сообщал, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроекты о реформе полиции после массовых акций протеста в городе.

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