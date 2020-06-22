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В аттестаты выпускников в Тольятти закрались ошибки. Виновным назвали принтер

Директор общеобразовательного учреждения пообещал, что досадный промах исправят.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Выпускники тольяттинской школы № 2 получили аттестаты с ошибками. В соцсетях вчерашние школьники и их родители делятся возмутительной оплошностью руководства школы, из-за которой невозможно подать документы в вузы.

Фото © VK / ЧП и ДТП Самара | Тольятти

Директор образовательного учреждения Надежда Тихонова рассказала, что инцидент произошёл из-за сбоя принтера. В ближайшее время выпускники получат исправленные документы.

Была допущена техническая ошибка, произошёл сбой принтера. Сейчас мы исправляем ошибки, заполняем новые аттестаты. Сегодня и завтра все дети получат новые аттестаты, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее стало известно, какие ошибки чаще всего допускают на ЕГЭ по русскому языку.

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