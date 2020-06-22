Зеленский: У меня не было времени выбрать, верить или не верить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не успел составить мнение о своём российском коллеге Владимире Путине.

— У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину, — сказал он в интервью канадской газете The Globe and Mail.

Зеленский заявил, что привержен переговорам о мире с российским лидером, но назвал их "очень запутанной и сложной" работой. Кроме того, президент Украины отметил, что произошли небольшие позитивные сдвиги, а именно несколько обменов пленными.

— Может быть, обмен пленными — не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий, — сказал украинский лидер.