Задержанного за госизмену курского полицейского арестовали

Суд Москвы арестовал начальника районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

Отмечается, что в СИЗО подполковника Дмитрия Борзенкова отправили ещё в субботу, однако известно об этом стало только после того, как о разоблачении объявила ФСБ. Полицейский останется в СИЗО как минимум до 18 августа.

По данным агентства со ссылкой на УМВД РФ по Курской области, Борзенков отстранён от должности. Также на сайте ведомства сообщается, что в отношении начальника районного отдела полиции начали служебную проверку. Отмечается, что по её результатам он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.