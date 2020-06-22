Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2020, 11:39

Опрос: Каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР

Памятник на майдане в Киеве.Фото © Pixabay

Памятник на майдане в Киеве.

Фото © Pixabay

Чаще всего такую точку зрения высказывали жители юга и востока страны, реже всего — "западенцы".

Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) признался в обратном. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Карельский казус. На какие регионы зарились другие страны при развале СССР
Карельский казус. На какие регионы зарились другие страны при развале СССР

По данным исследования, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. Противоположного мнения придерживается 28% (в 2013 году соотношение было 48% против 18%).

Смертельная спешка. Украина и США показали пример, как не нужно выходить из карантина
Смертельная спешка. Украина и США показали пример, как не нужно выходить из карантина

Любопытно, что среди избирателей Владимира Зеленского 52,7% не жалеют о распаде СССР, а 28,7% — жалеют. Поддержавшие экс-президента Петра Порошенко ответили следующим образом: 3,8% жалеют, 88,2% — нет.

Кроме того, социологи выяснили, что больше всего о распаде Советского Союза сожалеют на юге, востоке Украины и в Донбассе (там результат колеблется в пределах 41,5–49%). А вот на западе страны так ответили лишь 15% респондентов против 69%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и скорби обратился к гражданам, призвав их прекратить споры о Второй мировой войне и с почтением относиться ко всем, кто умер и пострадал в те годы.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • СССР
  • В мире
  • История
  • Политика
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar