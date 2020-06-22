Опрос: Каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР

Чаще всего такую точку зрения высказывали жители юга и востока страны, реже всего — "западенцы".

Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) признался в обратном. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. Противоположного мнения придерживается 28% (в 2013 году соотношение было 48% против 18%).

Любопытно, что среди избирателей Владимира Зеленского 52,7% не жалеют о распаде СССР, а 28,7% — жалеют. Поддержавшие экс-президента Петра Порошенко ответили следующим образом: 3,8% жалеют, 88,2% — нет.

Кроме того, социологи выяснили, что больше всего о распаде Советского Союза сожалеют на юге, востоке Украины и в Донбассе (там результат колеблется в пределах 41,5–49%). А вот на западе страны так ответили лишь 15% респондентов против 69%.