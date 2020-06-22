В День памяти и скорби в Александровском саду возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата — видео

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В Москве в День памяти и скорби состоялась Всероссийская акция "Вахта памяти. Вечный огонь". Её участники в 4 часа утра (время, когда началась Великая Отечественная война) возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, зажгли мемориальные свечи и почтили память павших за Родину советских солдат.

— Много лет назад тогда юные и молодые люди, сейчас уже прадедушки и прабабушки, отправлялись на фронт. Невозможно представить, что это яркое, чистое утреннее небо озарялось бомбардировками. Хочется отдать дань памяти, возложить цветы и сказать большое спасибо за то, что сейчас мы можем наслаждаться спокойным и мирным временем, — сказала Лайфу участница акции Ксения Корякина.

В памятном мероприятии также принял участие внук одного из участников ВОВ — Виктор Колбановский. Он пришёл в Александровский сад в реконструкции формы своего деда. Мужчина рассказал, что в его семье свято чтят память родственника-героя.

"Вахта памяти" прошла в Москве уже в 29-й раз. Мероприятия в День памяти и скорби проводятся по всей России. Люди зажигают свечи у мемориалов, у Вечного огня, вспоминая павших за Родину.