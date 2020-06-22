ФСБ рассекретила свидетельства нацистских преступлений в Крыму во время войны

В Крыму УФСБ России по региону решило обнародовать документы, которые рассказывают о преступлениях нацистов против мирного населения.

— В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым, — цитирует РИА "Новости" ведомство.

Среди рассекреченных документов — доклад замнаркома МВД Крымской АССР майора Смирного, датированный концом апреля 1942 года. Он рассказывал, что в деревнях оккупанты установили жёсткий режим труда и выдавали как паёк 300 граммов пшеницы на день. Тех, кто не вышел на работу, независимо от обстоятельств лишали даже этого. Майор также докладывает о карательной операции над жителями посёлка Чаир. Перед этим фашисты заставили людей вынести из домов всё ценное и согнать скот.

Также обнародован протокол допроса свидетельницы Олейниковой Антонины, уроженки Керчи 1908 года рождения. Она рассказала, что всё время оккупации нацисты массово или по одиночке расстреливали советских граждан.