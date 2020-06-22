ФСБ рассекретила свидетельства нацистских преступлений в Крыму во время войны

В Крыму УФСБ России по региону решило обнародовать документы, которые рассказывают о преступлениях нацистов против мирного населения.
— В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым, — цитирует РИА "Новости" ведомство.
Среди рассекреченных документов — доклад замнаркома МВД Крымской АССР майора Смирного, датированный концом апреля 1942 года. Он рассказывал, что в деревнях оккупанты установили жёсткий режим труда и выдавали как паёк 300 граммов пшеницы на день. Тех, кто не вышел на работу, независимо от обстоятельств лишали даже этого. Майор также докладывает о карательной операции над жителями посёлка Чаир. Перед этим фашисты заставили людей вынести из домов всё ценное и согнать скот.
Также обнародован протокол допроса свидетельницы Олейниковой Антонины, уроженки Керчи 1908 года рождения. Она рассказала, что всё время оккупации нацисты массово или по одиночке расстреливали советских граждан.
Работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов о преступлениях нацистов продолжается в рамках проекта "Без срока давности".