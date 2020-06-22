После утечки топлива с дизельной электростанции в Якутии возбуждено уголовное дело

По факту ЧП на электростанции в якутском селе Аргахтах, где накануне произошла утечка дизельного топлива, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в понедельник прокуратура региона. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл "в результате ненадлежащего принятия мер, направленных на соблюдение законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности".

— Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения Колымским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), — сообщили в прокуратуре.