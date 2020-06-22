В Ленобласти экс-депутат обстрелял лодку с людьми, подплывшую к его даче

В посёлке Мельниково Ленинградской области 35-летний мужчина обстрелял из карабина лодку с людьми, которая подплыла к его даче. Злоумышленник задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— Подозреваемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему незнакомым гражданам, подплывшим на лодке к его дачному участку, произвёл в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина. Своими действиями он причинил женщине множественные ранения, — говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали, в больнице ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, стрелявшим оказался бывший муниципальный депутат от "Единой России" и бизнесмен из Петербурга Илья Русинов. Также в пресс-службе петербургского отделения партии агентству сообщили, что в связи с произошедшим членство Русинова приостановят.