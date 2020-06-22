"Требуем исполнить свои обязанности!" Избиратели обратились с петицией к угрожающим забастовкой членам УИК

В Сети появилась петиция избирателей к членам участковых избирательных комиссий (УИК), пригрозивших забастовкой и "под мнимыми предлогами выступающих против народного волеизъявления". Подписавшиеся под документом указали, что члены УИК оказывают на граждан давление, насильно лишая возможности выразить своё мнение в рамках голосования по поправкам в конституцию.
— Мы, граждане России, считаем такое поведение незаконным и нарушающим наши права. Мы требуем, чтобы все члены участковых избирательных комиссий выполняли свой долг, — сказано в тексте петиции, размещённой на сайте Change.org.
Подписанты подчеркнули, что своим отказом работать члены УИК не только лишают россиян избирательного права, но и нарушают федеральное законодательство. По мнению граждан, против народного волеизъявления выступают те члены комиссий, которые попали под влияние "определённых политических сил".
— Не вам решать, сможем мы проголосовать или нет! — указано в петиции.
В тексте также отмечено, что при проведении голосования по поправкам в конституцию будут предусмотрены специальные условия для охраны здоровья с учётом эпидемиологической ситуации.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Глава государства планирует принять участие в голосовании лично.