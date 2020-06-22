Студент запустил дрон рядом со зданием ФСБ. Он якобы искал теннисный мяч на одной из крыш

Студент первого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма запустил в небо дрон в районе Лубянской площади, где находится здание ФСБ России, якобы чтобы найти на одной из крыш теннисный мяч. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, молодого человека об этом попросил друг, находящийся сейчас в Екатеринбурге, который в мае случайно забросил мяч на крышу одного из зданий в Большом Кисельном переулке. Как только студент поднял в воздух беспилотник, к нему сразу же подошли двое сотрудников ФСБ и полицейский и попросили пройти с ними.

Как стало известно Лайфу, у парня отобрали дрон и заставили писать объяснительную, после чего в отношении него завели административное дело по статье "Нарушение правил использования воздушного пространства". По данным нашего источника, спортсмен утверждает, что его никак не интересовало здание ФСБ на Большой Лубянке.