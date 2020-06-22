Джастина Бибера обвинили в изнасиловании. Возмущённый певец пригрозил разборками

Девушка по имени Габриэль обвинила канадского певца Джастина Бибера в изнасиловании. По её словам, звезда надругалась над ней в техасском отеле в 2014 году, после концерта в городе Остине, пишет интернет-портал Vulture.

"Жертва" певца заявила, что виделась с ним в отеле Four Seasons, куда её пригласили на встречу с кумиром вместе с подругами. Там якобы музыкант её и изнасиловал. Девушка утверждает, что все эти годы она посещала психотерапевта и не решалась открыто рассказать о событиях рокового вечера, пока не узнала о похожей истории, произошедшей с Энселом Эльгортом. Вдохновившись смелостью обвинившей его девушки, Габриэль решила рассказать о близости с Бибером.

Сам певец, однако, очень быстро отреагировал на её обвинения и даже представил доказательства своей невиновности. Он рассказал в "Твиттере", что в названный "жертвой" день не был в отеле Four Seasons. Об этом свидетельствуют чеки из Airbnb, показания работников отеля и даже фотографии, на которых он запечатлён вместе с Селеной Гомес, с которой тогда встречался.

Он заверил, что не намерен оставлять эту ложь безнаказанной, так как серьёзно относится к жертвам сексуального насилия. По словам певца, в скором времени его "жертву" ждёт приглашение в суд.