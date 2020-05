Джастин Бибер поддержал акцию против расизма, не подозревая, что за русское слово попало в его кадр

Хотя сама по себе ситуация уже забавная, кто-то в комментариях продолжает шутить. К примеру, пользователь le.chou_fleur написал: "Это он в Алтуфьеве сфоткался где-то?" Его острота набрала 500 лайков. Но нашлись и те, кто захотел предупредить певца, что иллюстрация для его политического заявления нелучшая — @justinbieber Bro😂 that’s a big Russian letters, with not the best content🤦🏽‍♂️😂 ("Бро, эти большие русские буквы не с лучшим смыслом").