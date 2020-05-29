Джастин Бибер поддержал акцию против расизма, не подозревая, что за русское слово попало в его кадр

Комментарий певца — отсылка к движению Black Lives Matter за права афроамериканцев. Сейчас эта тема в Штатах стоит особенно остро, после того как в Миннеаполисе полицейский убил чернокожего гражданина. Конечно, в комментариях фанаты певца его поддержали, однако русскоязычных пользователей на фотографии заинтересовал другой момент.

Фото © Instagram / justinbieber

Среди десятков самых разнообразных рисунков, оставленных на стене, пользователи увидели надпись на русском языке. Прямо за певцом огромными чёрными буквами выведено нецензурное слово, обозначающее распутную девушку. Пост быстро стал вирусным, и теперь найти комментарий на английском языке практически невозможно.

Мне кажется, его подписчики, не знающие русского, просто в шоке, откуда столько русских комментариев Allinagradient

Надеюсь, тот, кто написал, увидит, как Бибер сидит рядом с его шедевром!! 😁😁😁 Ar_ellada

А вы тоже зашли в комменты, чтобы посмотреть, сколько тут русскоговорящих? 😅 Allinagradient

Фото © Instagram / justinbieber