СМИ: Для IT-компаний могут ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Председатель Правительства России Михаил Мишустин предложил параметры налогового манёвра для российских IT-компаний, в которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Отмечается, что страховые взносы планируется снизить с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Также предлагается отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных площадках и дать возможность представителям IT-отрасли получать специальные субсидии.

Согласно данным издания, компенсация для бюджета уже найдена, а во сколько обойдётся итоговый вариант манёвра, не сообщается. Такая реформа направлена на стимулирование экспорта российского софта и поддержку разработчиков, а также изменения могут стать причиной для возвращения российских IT-компаний из других юрисдикций. Предполагается, что все изменения будут бессрочными.