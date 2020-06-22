НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Курской области за госизмену задержали полицейского. Он передавал секретные данные СБУ

Дмитрий Борзенков возглавляет отдел полиции одного из районов региона.

1389
Post cover

Фото © МВД России

В Курской области задержали начальника районного отдела полиции. По данным ФСБ, он передавал сведения, составляющие гостайну, Службе безопасности Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович 1981 г. р., — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, Борзенков сотрудничал с одним из подразделений СБУ и передавал ему секретные сведения. Следствие по делу продолжается.

Ранее обвинение в госизмене предъявили президенту Арктической общественной академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько. Следствие считает, что учёный передал представителям спецслужб Китая секретные материалы.

Выбор редакции

Loading...