В Курской области за госизмену задержали полицейского. Он передавал секретные данные СБУ

В Курской области задержали начальника районного отдела полиции. По данным ФСБ, он передавал сведения, составляющие гостайну, Службе безопасности Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

— Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович 1981 г. р., — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, Борзенков сотрудничал с одним из подразделений СБУ и передавал ему секретные сведения. Следствие по делу продолжается.