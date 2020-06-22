Задержали в такси. Подозреваемый в убийстве 17-летнего студента в Волгограде планировал скрыться за границей

Задержанного в Смоленске по подозрению в убийстве студента-иностранца в Волгограде 22-летнего Виталия Васильева допросили следователи. Они будут ходатайствовать о заключении безработного под стражу.

В ближайшее время молодого человека этапируют в Волгоград, сообщается на сайте Следственного комитета России. Васильев планировал скрыться за границей. Он действовал очень осторожно и пытался запутать следы, рассказал начальник ГУ МВД РФ по Волгоградской области Александр Кравченко на встрече с губернатором региона Андреем Бочаровым.

— Никаких сомнений, что это он совершил убийство, нет. Чуть позже следствие и мы покажем и расскажем детально, чем это подтверждается, — сообщил Кравченко.

По данным правоохранителей, подозреваемый планировал скрыться в Минске. Он был задержан в такси, на котором направлялся за пределы России.