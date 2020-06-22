Клинцевич — о флаге ЛГБТ на монументе "Родина-мать": Специально устроенная провокация

Акция общественной организации KyivPride, в ходе которой флаг ЛГБТ-сообщества водрузили на монумент "Родина-мать", — не что иное, как провокация и преступление. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он уверен, что скандальное действо можно причислить к элементам информационной войны, так как подобные акции приучают людей нормально воспринимать возмутительные явления.

— Это специально устроенная провокация, рассчитанная на то, что мы это не примем и крайне негативно к этому отнесёмся... Важен посыл, он дан. Преступление, на мой взгляд, совершено, — заметил парламентарий.

Клинцевич не сомневается, что поступку активистов нужно дать правовую оценку. Он считает, в СК РФ должны отреагировать на инцидент и "разобраться". Член Совфеда полагает, что жители Украины с осуждением отнесутся к подобным поступкам, однако Киеву придётся устроить разборки с "мальчишками, которые скоро будут ходить со свастикой в розовых штанишках, демонстрируя вседозволенность и сексуальную толерантность".