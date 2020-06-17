Карельский казус. На какие регионы зарились другие страны при развале СССР

Советский Союз едва не начал раздачу территорий ещё до своего распада. Об этом заявил бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен. Экс-дипломат рассказал, что летом 1990 года "либеральное большинство" в Политбюро ЦК КПСС обсуждало возможность отдать Карелию финнам. По его словам, Москва таким образом хотела избавиться от Выборга, поскольку не имела ресурсов на восстановление территории.

Спасло российскую Карелию от участи стать финской нежелание самой Финляндии принимать её. Якобы президент Мауно Койвисто опасался конкуренции с западной частью страны, "ведь ещё в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом". Не очень понятно, при чём тут Выборг, который ещё с 1944 года входит в Ленинградскую область. Возможно, Сеппинен что-то недоговаривает и речь шла не только о границах Карельской АССР.

В любом случае он прав в том, что в составе Финляндии в 20-30-е годы прошлого века большая часть промышленного потенциала страны действительно была сосредоточена вокруг Выборга и "переварить" такой кусок финской экономике было бы непросто. Но где это видано, чтобы от таких подарков отказывались.

Как бы фантастически ни звучала сама мысль о том, что СССР мог кому-то предлагать свои территории, зная экономическую ситуацию в стране и политические шатания руководства в то время, удивляться, наверное, нечему. Примерно по тем же причинам в своё время продали Аляску. Как потом выяснилось, продешевили, до сих пор жалеем. Могли бы сейчас сожалеть и о Карелии.

Уже после распада СССР та же участь неоднократно грозила и России, и дело не только в сепаратистских настроениях в некоторых республиках: руководство страны было готово раздавать территории другим странам. Тот же Сеппинен рассказывает, что Ельцин тоже якобы заявлял Хельсинки о готовности начать переговоры по территориальным вопросам. Ранее об этом говорил бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Фёдоров, чьи слова, правда, опроверг бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

Впрочем, нет дыма без огня. Тот же Фёдоров утверждал, что тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населённых пунктов, проблемы которых, возможно, придётся решать с международной помощью. Говорят, что хотели отдать и Пыталовский район Латвии, и даже Курилы японцам. Якобы Ельцин готовился передать Японии 2–3 острова Курильской гряды для демонстрации своего нового политического курса, якобы он даже заявил: "Царь я или не царь?! Захочу — отдам, не захочу — не отдам!"

По утверждению сотрудников спецслужб, это они спасли тогда Курилы, фактически сорвав визит Ельцина в Токио из-за якобы ненадлежащих условий безопасности. Существует много слухов о том, что якобы президент Украины Леонид Кравчук был готов отдать России Крым, но Ельцин был против — он вообще не понимал, для чего он нужен. Россия тогда чуть было не потеряла весь Черноморский флот, который спасли моряки и лично адмирал Игорь Касатонов, который по собственной инициативе остановил переход его под украинскую присягу.

Надо отметить, что тогдашнее руководство России вообще чудом не разбазарило страну. И это не их заслуга, а заслуга людей в армии, спецслужбах, которые не допустили этого. Тогда России, можно сказать, "повезло". Но будет ли так везти всегда? В последние годы некие силы вновь поднимают вопрос о передаче Курил Японии в обмен на инвестиции, некоторые политики открыто говорят о необходимости отдать Крым Украине, чтобы сняли санкции.