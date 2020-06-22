Москвичка заперла пятерых детей в квартире и уехала ремонтировать давно сгоревшую дачу

В Москве 30-летняя Елена П. 17 июня решила уехать на несколько дней на загородный участок, чтобы заняться ремонтом давно сгоревшей дачи. Однако женщина не стала просить кого-то посидеть со своими пятью несовершеннолетними детьми и просто закрыла их в квартире.

Как стало известно Лайфу, москвичка оставила ребятам продукты, которые те съели в первый же вечер, и пообещала вернуться через два дня. Однако в указанный срок женщина домой не явилась и дозвониться до неё не получалось.

Соседка семьи с первого этажа 20 июня услышала крики детей, которые звали на помощь. Она поднялась к квартире, но не смогла в неё попасть и вызвала сотрудников полиции, которые вскрыли дверь. Вечером этого же дня вернулась мать.

Стоит отметить, что самому старшему ребёнку — девочке — в этом году исполняется 13 лет, а самому младшему — всего два года. Сейчас все дети находятся в больнице, у двоих из них диагностировали ОРВИ.

Сообщается, что на женщину планируют возбуждать уголовные дела по факту оставления в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, её собираются лишить родительских прав.