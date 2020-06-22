Ширвиндт назвал виновных в смертельной аварии с участием актёра Ефремова

В смертельной аварии с участием актёра Михаила Ефремова виноваты его друзья и коллеги, которые не сделали ничего, чтобы помочь ему с его бедой. Такое мнение высказал художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

Он заявил, что Ефремов — замечательный человек и артист, страдающий от своего "недуга".

— Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: "Как не стыдно!" Но ничего всё-таки глобально резкого не делали, — приводит его слова РИА "Новости".

Произошедшее с коллегой он назвал трагедией.

Александр Ширвиндт — знаменитый советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР. Он родился 19 июля 1934 года в столице и рос в семье скрипача оркестра Большого театра и редактора Московской филармонии. Ширвиндт известен как харизматичный актёр-мастер второго плана. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.