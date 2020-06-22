На Украине суд приговорил лидера ОУН Кохановского к двум годам тюрьмы

В Шевченском районном суде Киева лидера "Добровольческого движения ОУН"* Николая Кохановского приговорили к двум годам тюремного заключения. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что исполнение решения суда отсрочено на год как "условный срок". Также из-за того, что представители истца не явились на заседание, гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения.

Кохановского судили по делу погрома российских банков в 2016 году. Так, в феврале того года представители организации забросали камнями здание Сбербанка России и отделение "Альфа-банка".