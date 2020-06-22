Путин рассказал, как писал статью про Вторую мировую войну

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей статье "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны", которая ранее появилась в журнале National Interest.

Подробностями работы над публикацией российский лидер поделился в ходе посещения музейного комплекса "Дороги памяти".

— Она [статья] основана на архивных документах. Я сам с удовольствием читал эти документы, — отметил он.