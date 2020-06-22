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Гитлеровцы планировали создать разведшколу в Крыму и обучать в ней женщин

В День памяти и скорби документы с этой информацией передали в Государственный архив республики.

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Фото © ТАСС

В планах нацистов было создание в Керчи разведывательной школы. В ней гитлеровское командование намеревалось готовить агентов для действий в тылу Красной армии. Женщин в разведшколу планировалось набирать, заманивая подарками, свидетельствует один из рассекреченных УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю документов.

В отчёте указано, что "гестаповцы вошли в связь с этими женщинами, подносили им подарки, деньги, затем склонили их к выполнению заданий по выявлению партизан и партийно-советских работников", передаёт РИА "Новости".

Среди рассекреченных документов — доклад замнаркома МВД Крымской АССР майора Смирного, датированный концом апреля 1942 года. В нём говорится о карательной операции над жителями посёлка Чаир.

Работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов о преступлениях нацистов проводится в рамках проекта "Без срока давности".

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