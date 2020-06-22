Кокорин показал фото в маске из кожи крокодила стоимостью около 30 тысяч рублей

Российский футболист Александр Кокорин выложил в Instagram фото в сшитой на заказ защитной маске. По данным Metaratings, она сделана из крокодиловой кожи и стоит около 30 тысяч рублей.
Как сообщает портал, у спортсмена минимум две таких маски — синяя и чёрная, в них используется сменный фильтр. Также на защитном средстве есть специальная гравировка — К9.
На вопрос одного из подписчиков о том, какого дышать в такой плотной маске, Кокорин ответил, что в ней есть маленькие дырочки.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что адвокаты Павла Мамаева и Александра Кокорина заявили ходатайство о переносе даты пересмотра приговора футболистам, так как спортсмены не явились на заседание. Их правозащитники предъявили суду письма из клубов "Ростов" и "Сочи", в которых играют Мамаев и Кокорин. В них говорится, что до конца сезона они не могут покинуть свои команды, так как готовятся к играм и проходят необходимые анализы на коронавирус.