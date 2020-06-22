Кокорин показал фото в маске из кожи крокодила стоимостью около 30 тысяч рублей

Российский футболист Александр Кокорин выложил в Instagram фото в сшитой на заказ защитной маске. По данным Metaratings, она сделана из крокодиловой кожи и стоит около 30 тысяч рублей.

Как сообщает портал, у спортсмена минимум две таких маски — синяя и чёрная, в них используется сменный фильтр. Также на защитном средстве есть специальная гравировка — К9.

На вопрос одного из подписчиков о том, какого дышать в такой плотной маске, Кокорин ответил, что в ней есть маленькие дырочки.