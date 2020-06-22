"Подростки — это люди наоборот". Детский омбудсмен попросил найти школьниц, ощипавших живого голубя

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В Сети появилось видео издевательств двух девушек над голубем, снятое в Краснотурьинске. Школьницы плюют на птицу, вырывают перья и бьют её о скамейку. Разобраться в ситуации пообещал уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Автор ролика во время записи рассказал, что сначала девочки кормили голубя, а лишь затем начали издеваться.

— Надо разобраться, выйти на родителей. Я же не полицейский. Нужно понять причины и условия, почему это произошло, — заявил Мороков радиостанции "Говорит Москва".

Омбудсмен отметил, что иногда мотивацию подростков сложно понять, так как "это люди наоборот". Собеседник предположил, что причиной такого поступка могло стать отсутствие сострадания.

Проверку инцидента уже начали местные правоохранители. По их данным, в Краснотурьинск девушки приехали из Серова.