Telegram разблокировали, и это правильно. Почему он лучше, чем Twitter и Facebook

Роскомнадзор официально разблокировал "Телеграм". Зеркала больше не нужны, в мессенджер можно перейти по адресу t.me. Прокси и VPN тоже не понадобятся. Пора переосмыслить плюсы и минусы мессенджера — политикам сложно его контролировать, и это его преимущество.

"Телеграм", возможно, самое противоречивое приложение из тех, которыми мы пользуемся. Уровень приватности данных, скорее всего, не так высок, как говорят его представители, если вспомнить историю с Антоном Розенбергом. Тем не менее у мессенджера удобный интерфейс и огромная база фанатов.

По словам Павла Дурова, у "Телеграма" 30 млн российских пользователей. И в эту цифру легко поверить — телеграм-каналы резонируют, их читают и обсуждают за пределами самой площадки.

— У некоторых каналов реальных читателей и подписчиков в разы больше, чем у традиционных СМИ. Телеграм-каналы читали, обсуждали, на них ссылалось уже просто неприлично много людей. Но при этом он оставался вне закона, — комментирует ситуацию член ОП РФ Александр Малькевич.

Разблокировка — это правильно?

Да, "Телеграм" действительно может быть полезен для России. Александр Малькевич говорит, что главный плюс "Телеграма" — неангажированность. Администраторы не удалят пост с мнением, которое не разделяет компания.

— "Телеграм" входит в топ-5 сервисов общения по аудитории в мире, оставаясь при этом одним из наиболее политически нейтральных. В политике сервиса на текущий момент отсутствует дискриминация пользователей по политическим мотивам. В отличие от тех же "Твиттера" и "Фейсбука", которые пачками, то есть десятками тысяч блокировали (и продолжают это делать) любые аккаунты с позитивными новостями из России, — говорит эксперт.

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При этом американские соцсети стабильно центрируют контент. 9 мая "Фейсбук" удалял посты с фотографией советского солдата с флагом СССР над Рейхстагом. "Твиттер" без объяснений отметил твиты президента США Дональда Трампа как фейковые, тоже ничего не разъяснив. Оба раза компании обвинили в цензуре, и доказать обратное почти невозможно.

Это касается и других проектов. Аккаунт "Хорошие новости" в "Твиттере" в конце прошлого года был забанен трижды. То есть развивать публичную страницу в американских соцсетях ненадёжно. "Телеграм" также не хочет вести диалог с российским государством. Но проблем от "Твиттера" и "Фейсбука" в разы больше.

"Телеграм" — лучший мессенджер в мире?

— Уникальность "Телеграма" заключается ещё и в том, что он сочетает в себе функционал как классического мессенджера, так и функцию распространения мнений пользователей через каналы — ленты информационного контента, — объясняет Александр Малькевич.

Главный аналитик РАЭК Карен Казарян более скептично настроен к мессенджеру. "Телеграм" и раньше был доступен, поэтому официальная разблокировка глобально не изменит его положение на рынке приложений.

— Для рынка не вижу никаких положительных сигналов. У каждого мессенджера свои плюсы и минусы, поэтому выбор между одним и другим — дело вкуса. У "Телеграма" есть проблемы. Например, безопасность, — говорит эксперт.

Что будет дальше?

Будет ли развиваться "Телеграм" дальше и насколько интенсивно, зависит только от команды мессенджера. Он пережил блокировку и стал за это время только лучше, а теперь у него нет ни одного раздражающего фактора. А значит, прогрессировать будет легче.

Государство при этом должно контролировать работу соцсетей на своей территории. И прежде всего стоит пересмотреть законодательство.

— Закон против "Телеграма" не сработал. Почему нет изменений в законодательстве, непонятно, — удивляется главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

Работа приложений для общения должна контролироваться. Если этого не происходит, получается ситуация, как с "Фейсбуком" и "Твиттером" в США. Данные пользователей используются в политических целях, а фейками отмечаются неугодные посты.