Facebook добьет экономику вслед за коронавирусом, если дать им свободу. Их монополия опасна

В период пандемии корнавируса цифровое пространство - ключевой момент для экономики любой страны. Важно, чтобы здесь не было монополии. Иначе, перспективные компании будут душить, а корпорации будут продвигать выгодные себе идеи.

ИТ-корпорации — новая политическая сила

В апреле 2019 года на облачных сервисах Amazon нашли данные более 500 млн пользователей Facebook. Это не те же самые данные, которыми слишком вольно распорядилась Cambridge Analytica тремя годами ранее и за которые год назад Марк Цукерберг отчитывался в конгрессе. Просто компания свободно торгует данными клиентов.

Кроме того, она стабильно ввязывается в политические скандалы. На 9 мая Белый дом поздравил с Днём Победы США и Великобританию, умолчав про СССР. В тот же день соцсеть Марка Цукерберга удаляла фотографии с Красным знаменем. Совпадение? Скорее всего, нет. Корпорации тоже продвигают выгодные себе точки зрения и умалчивают о неуместных.

Почему же компания до сих пор не наказана? Потому что она и другие ИТ-компании стали частью политической системы США. Кремниевая долина зарождалась как сообщество гиков, которые верят в прогресс и не хотят обращать внимание на политику. Но теперь ИТ-компании превращаются именно в политическую силу.

ИТ-корпорации убивают конкурентов

Самое опасное, что корпорации могущественны, а противостоять им крайне трудно. Google, Facebook, Microsoft и Amazon — монополисты на рынке ИТ-компаний. Прежде всего благодаря развитости собственных платформ и принадлежащих им сервисов — их решениями для общения пользуются по всему миру, и это позволяет получать доступ к данным людей из разных стран. Но, помимо этого, перечисленные компании настолько могущественны, потому что они душат конкурентов.

Техногиганты делают всё для устранения конкурентов и укрепления своего доминирующего положения. Один из излюбленных приёмов — поглощение стартапов. Google купила развивавшийся сервис Aardvark. После этого он начал резко стагнировать. То есть это доказывает, что сервис был компании не особо нужен. И подобных примеров масса.

Российские компании также под угрозой

Разница в возможностях и ресурсах между "Яндексом" и условной Apple очень большая, говорит Лайфу директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Вторые не беспокоятся насчёт бюджета.

— Западные игроки имеют неограниченный доступ к финансовым ресурсам, чего лишены наши компании, которые зачастую работают в условиях самоокупаемости. Сейчас транснациональные корпорации больше вкладываются, чем зарабатывают. Это связано с ожиданием будущих поступлений и будущей трансформации рынков. У российских компаний таких возможностей нет, поэтому наши ИТ-предприятия просто не в состоянии конкурировать, — говорит эксперт.

Российский рынок нужно защищать. Как?

В условиях стремительного роста цифровой экономики антимонопольные органы всех развитых стран ищут меры для спасения конкуренции. Проблема в том, что совершенным законодательством для регулирования сегодня не располагает ни одно государство.

Цель государства в этом случае — не продвигать свои интересы, а обеспечить равную конкуренцию. В текущих условиях маленькие ИТ-компании не в силах конкурировать с гигантами, поэтому условные Facebook и Google эффективно их сдерживают.

— Никто не говорит о запрете того же Facebook. Речь идёт о предоставлении возможности другим создать конкурентоспособное приложение. А запрет ни к чему хорошему не приведёт. Только нарушатся текущие социальные и экономические процессы. Антимонопольное регулирование обеспечит нас необходимым балансом. То есть это не инструмент резкой смены цифрового ландшафта, а инструмент создания дополнительных направлений, с помощью которых этот ландшафт со временем изменится самостоятельно, — говорит директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.