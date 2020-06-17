Современные войны проходят в Интернете. Главное оружие — фейкньюс, и им нужно противостоять

Информация — тоже оружие. Из-за поста в Интернете могут возникнуть колебания акций крупных компаний, ради продажи личных данных пользователей компании платят миллионы долларов штрафов. Её поток нужно контролировать.

Противостояние стран в мире нарастает, и поле боя неизбежно переходит в онлайн. Современные технологии позволяют атаковать инфраструктуру страны-неприятеля, национальные серверы и базы данных, организовывать взломы и утечки данных для дальнейшего использования конфиденциальной информации в своих целях.

Существуют реальные кейсы, когда правительственные хакеры наносили настоящий урон экономике стран-жертв. И их усиленно пытаются повторить. Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем. Об этом пишет The New York Times.

По утверждению источников издания в Вашингтоне, речь идёт об уже внедрённом софте для слежки, а также программном обеспечении, с помощью которого можно получать удалённое управление или отключать отдельные элементы систем.

Минобороны РФ нейтрализовало уже свыше 25 тысяч кибератак на ресурсы Вооружённых сил, говорит руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе форума "Армия-2019". Кроме того, эти же хакеры могут украсть данные корпораций, у которых также есть политическое влияние.

Личные данные и их местонахождение — это также важный момент. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей за то, что они не локализовали базы данных россиян внутри страны. Если компании не устранят нарушения, то новый штраф может составить уже 18 миллионов рублей.

Государство можно понять: первая соцсеть была замешана в ряде скандалов с утечкой конфиденциальной информации. Например, известная история, когда Facebook сливала личные данные американцев компании Cambridge Analityca для использования их в президентской кампании Дональда Трампа.

Война перетекла в Интернет?

На пике гонки ядерных вооружений мировой баланс обеспечивала "гарантия взаимного уничтожения". Сегодня ту же роль выполняет кибероружие. Однако его сравнительно небольшая стоимость существенно расширила перечень стран, обладающих современными средствами кибератак, и это в любой момент может привести к глобальной дестабилизации.

Президент "Академии геополитических проблем" Леонид Ивашов приравнивает СМИ и Интернет к оружию. Они могут дезориентировать общество и даже повлиять на работу крупных компаний.

— Сегодня СМИ — это тоже оружие массового поражения. И поражает оно прежде всего сознание. Кроме того, оно поражает органы государственного управления, финансовую систему. Вброс дезинформации может вызвать панику на биржах, — говорит эксперт.

А главная беда — невозможность отличить ложь от правды в Интернете. И злоумышленники охотно пользуются этим моментом.

— Интернет заменяет ТВ, радио и печатные СМИ. Но Интернет в то же время неподсуден. Выявить правду и фейкньюс почти невозможно. И здесь информационно-психологические операции, защититься нечем. А когда подаётся правдивая информация, на неё отвечают информацией ложного типа, и выявить истину становится почти невозможно, — дополняет Ивашов.

Как бороться с таким кибероружием?

По мнению Леонида Ивашова, нужно учиться отличать правдивую информацию от ложной, а не пытаться искоренить вторую, потому что это невозможно.

— Запретительные меры не предотвратят угрозы. Единственное решение против фейковых новостей — интеллект. Нужно повышать всеобщую грамотность населения, — говорит президент "Академии геополитических проблем".

Ранее мы уже говорили, что в России нужно повышать уровень цифровой грамотности, реализовать это на федеральном уровне и сделать доступным для всех людей.