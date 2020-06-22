В Сети затравили автоинструктора, который обучал 16-летнего парня вождению в Москве — видео

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В Сети появилось видео, на котором мужчина посадил за руль ребёнка на оживлённой улице в Москве. Лайф выяснил, что им оказался автоинструктор одной из столичных автошкол, бывший инспектор ДПС ГИБДД. 16-летний парень попросил его научить водить автомобиль, на что он согласился, не взяв с подростка денег.

Инцидент произошёл неделю назад. Опубликованные кадры собрали массу просмотров, а также гневных комментариев в сторону мужчины. Пользователи Сети заявили, что его необходимо лишить водительских прав.

По данным нашего источника, школа, где по совместительству работает инструктор, сейчас закрыта из-за пандемии, однако в частном порядке на своём автомобиле он может обучать людей. Его машина, за руль которой он посадил подростка, оборудована всем необходимым для этого — дополнительными педалью и зеркалом заднего вида, аптечкой, страховкой и огнетушителем. Как стало известно Лайфу, мужчина обучает вождению достаточно давно и попасть к нему всегда много желающих.

Напомним, в России пройти обучение управлению автомобилем можно с 16 лет, однако сдать экзамен возможно только после 17-летия, а получить водительское удостоверение — в 18 лет.