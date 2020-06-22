На большинстве АЗС Москвы зафиксировали рост цен на бензин

В Москве дорожает бензин, цены на топливо поднялись практически на всех заправочных станциях, за исключением АЗС "Газпром нефти", "ЛУКойла" и "Татнефти". Об этом рассказали в Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средняя стоимость АИ-92 на столичных заправках подскочила на семь копеек, АИ-95 подорожал на девять копеек, а АИ-98 — на 12 копеек (до 53,65 рубля за литр).

Эксперты уверяют, что выявили рост цен на все марки бензина на АЗС Shell, "Вемес" и "Нефтьмагистраль". При этом средняя стоимость дизельного топлива на столичных заправочных станциях не изменилась и по-прежнему составляет 47,69 рубля за литр.