Бензин дорожает. Кому положены субсидии при переходе на газ, а кто может получить топливо бесплатно

Стоимость АИ-95 на бирже побила рекорд за всю историю наблюдений. Цена стала выше, чем в 2018 году. На этом фоне всё больше автолюбителей задумались о том, как сэкономить на топливе. Лайф разбирался, кто имеет право купить бензин со скидкой и даже получить бесплатно, а также какие субсидии положены тем, кто решил перевести машину на газ.

С начала месяца АИ-95 подорожал на бирже почти на 10%. Теперь он стоит более 57 тыс. рублей за тонну. Экономисты уже подсчитали, что обычно рост цен в рознице происходит через три-четыре недели после увеличения оптовых цен. Это значит, что уже к концу июня последствия подорожания топлива на рынке можно будет ждать и на АЗС.

Субсидии за перевод машины на газ. Сколько они составят и кому положены

Один из вариантов снизить расходы на топливо — перевести машину на газ. На этой неделе стало известно, что Минэнерго выступило с инициативой о трансформации существующей госпрограммы по поддержке перевода автомобилей на компримированный природный газ. Предлагается в два раза увеличить размер субсидий для автовладельцев. Это касается и физических лиц, и представителей малого бизнеса, которые хотят перевести свои машины с бензина на газ. Субсидии для них составят не 30%, а 60% от стоимости переоборудования.

Ещё часть расходов оплатит "Газпром". Размер поддержки по его корпоративной программе составит от 30% и выше. В результате в общей сложности автовладельцы оплатят менее 10% от всех расходов на установку газобаллонного оборудования (ГБО).

— В настоящее время размер субсидии при переводе техники на газ в среднем составляет 30 тыс. рублей. Сумма зависит от номенклатуры техники, так как размер субсидии для разных автомобилей разный, — сообщил Лайфу замминистра энергетики Антон Инюцын через пресс-службу Минэнерго России.

Как пояснил Антон Инюцын, общее правило для граждан и МСП — такое: скидка может составить не более 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Для легкового автомобиля — это от 54 до 84 тыс. рублей (в зависимости от его массы), для лёгкого грузового транспорта типа "Газель" — 96 тыс. рублей. Для автобусов и грузовых автомобилей сумма ещё выше.

— Есть требование к автомобилю: он должен быть не старше десяти лет, чтобы мог ещё достаточно послужить, — поясняет Антон Инюцын. — Это единственное ограничение для участия в программе для владельцев техники.

По словам замминистра, ежегодная экономия для владельца будет зависеть от расхода топлива, то есть от марки автомобиля и пробега. Для популярного среди МСП автомобиля класса "Газель" она может составить 150–200 тыс. в год, а для легкового автомобиля — 80–120 тыс. в год. Кроме того, в ряде регионов для автомобилей на КПГ установлены льготы по транспортному налогу.

Перевод техники на газ происходит, как правило, в течение одного дня. Ещё несколько дней занимает прохождение проверки безопасности и регистрация изменений в конструкцию транспортного средства в ГИБДД. Что касается получения льготы, то здесь механизм сделан максимально удобным для автовладельцев. Им не надо будет оформлять никаких дополнительных документов, а необходимо обратиться в сервисный центр, участвующий в региональной программе поддержки. Там установку выбранного владельцем газобаллонного оборудования произведут уже по сниженной стоимости и с гарантией выполненных работ (30 тыс. км или один год). Затем предоставленную скидку сервисному центру возместит государство.

Как пояснил Антон Инюцын, программа начнётся после того, как регионы утвердят соответствующие региональные порядки предоставления субсидий и проведут отбор сервисных центров, которые будут работать в этой программе. Для таких сервисных центров также установлены минимальные требования, необходимые для обеспечения качества установки ГБО и безопасности последующей эксплуатации. Сейчас парк автомобилей на природном газе оценивается в 130–150 тыс. По оценкам Минэнерго, реализация программы позволит перевести на газ ещё 10–12 тыс. машин только в нынешнем году. И это без учёта выпуска новой техники на компримированном природном газе.

С какими сложностями могут столкнуться автовладельцы при переходе на газ

Смысл перевода машины с бензина на газ есть в том случае, если автомобиль используется как рабочий или служебный, то есть постоянно в движении. Такое мнение высказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. По её словам, чем больше расход топлива, тем больше смысла в переводе транспортного средства на более дешёвый и экономичный газ. При этом она считает, что в большинстве случаев, когда машина в семье используется нерегулярно, это не требуется и не окупится.

Как отмечает Анна Бодрова, в Москве литр бензина марки АИ-95 с начала лета подорожал на 20 копеек, а в целом по России цена уже подскочила на 80 копеек. И это только начало. Так что количество желающих перейти на газ будет расти. Впрочем, тут есть и свои нюансы.

— Не каждый автомобиль можно легко и просто перевести на газ. Где-то из-за этого авто слетает с гарантии, где-то это не предусмотрено с точки зрения конструкции, — пояснила Анна Бодрова.

Бесплатный бензин и топливо со скидкой. Кто может рассчитывать на льготы

Немногие знают о том, что имеют право на компенсации за топливо. Речь идёт не только о бензине, но и о дизеле с газом.

— Так, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель возмещает работнику расходы на проезд (командировочные), а также затраты на топливо, затраченное работником при использовании личного транспорта, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев. — В ряде регионов устанавливается компенсация на топливо людям, которые ездят в медицинские учреждения для проведения гемодиализа (метод лечения заболеваний почек) и иных видов специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи.

Как отметил Павел Кокорев, пенсионерам и гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсируются расходы на проезд (в том числе расходы на приобретение топлива при поездках на личном транспорте) к месту отдыха и обратно. Им же компенсируются расходы при переезде в другие регионы страны.