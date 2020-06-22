На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошёл пожар

В Антарктиде загорелась российская станция "Мирный". Жертв и пострадавших нет, но огонь повредил несколько кабинетов и лабораторий. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

— Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Из-за ураганного ветра 20–25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но её удалось отстоять, — говорится в сообщении.

Всего на станции сейчас находится 23 сотрудника, 11 из них жили в сгоревшем здании. Сейчас их расселили по другим помещениям, обеспечили одеждой, угрозы для их жизни и здоровья нет. Связь со станцией уже установлена.