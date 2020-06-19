Учёные раскрыли тайну странного "нечто" из Антарктиды

Американские учёные выяснили, что представляет собой загадочная находка в Антарктиде, пишет Nature. Сообщается, что речь идёт об окаменелости округлой формы размером 18 на 28 сантиметров. Её возраст оценивают в 66 миллионов лет.

Ископаемое нашли в 2011 году на Антарктическом полуострове и с тех пор хранили в Национальном музее естественной истории Чили. Все эти годы исследователи называли его просто — "нечто".

По опубликованным данным, специалисты Техасского университета в Остине отделили от этого предмета несколько фрагментов и исследовали их под микроскопом. Выяснилось, что он покрыт структурой, состоящей из нескольких слоёв — сравнительно жёсткого внешнего и более мягких внутри. Учёные заявили, что это яичная скорлупа, а сама находка — яйцо.

Примечательно, что оно пустое — исследователи предполагают, что детёныш из него вылупился. По словам учёных, ранее они уже предполагали, что это может быть яйцо, однако с трудом представляли, какое древнее животное могло откладывать яйца подобных размеров. Теперь у них появилась версия.

Эксперты сопоставили габариты тел и яиц почти 260 существующих видов рептилий, а затем изучили каталог вымерших подобных существ. В итоге они пришли к выводу, что таинственное яйцо могло принадлежать мозазавру — это было морское пресмыкающееся, в длину его взрослая особь достигала 17 метров.

Весомый аргумент в пользу этой теории — то, что на месте обнаружения яйца лежали в том числе скелеты именно этих животных. Учёные предположили, что мозазавры могли выползать на сушу, чтобы произвести на свет потомство. По их мнению, изученный участок Антарктического полуострова мог оказаться надёжным и безопасным местом для такого "детского сада". Правда, до сих пор считалось, что мозазавры яиц на откладывали.