Мозг с функцией охлаждения. В чём можно позавидовать динозаврам

Отмечается, что для создания цифрового слепка исследователи из Санкт-Петербурга изучили фрагменты черепа вымершего животного, найденные около 20 лет назад в Узбекистане. По этим находкам удалось составить трёхмерную модель мозга и кровеносных сосудов в голове древней рептилии. Учёные обнаружили, что у этого динозавра был великолепный нюх — 65–70% объёма мозга занимали обонятельные луковицы. Отмечается, что это вполне объяснимо: зверю нужно было искать пищу, общаться с противоположным полом и вовремя замечать приближение хищников.

Выяснилось также, что анкилозавр мог слышать звуки на очень низких частотах. Палеонтологи пояснили, что диапазон слуха современных животных зависит от их размеров — чем больше зверь, тем более низкие звуки он издаёт и слышит. Однако в данном случае оказалось, что рептилия воспринимает куда более низкие частоты, чем положено при её габаритах. По современным представлениям, например, анкилозавры в длину достигали около восьми метров и весили примерно восемь тонн. В то же время конкретно этот исследованный вид (Bissektipelta archibaldi) был, по словам учёных, трёхметровым. При этом мозг у него, как установлено, был размером с два грецких ореха — 26,5 грамма. Палеонтологи подчеркнули, что при таком объёме мозга эти динозавры умудрились вполне благополучно прожить на планете сто миллионов лет.