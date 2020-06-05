Платформа возрастом 3000 лет. В Мексике нашли загадочное сооружение майя

Недалеко от границы Мексики и Гватемалы нашли древнейшее сооружение индейцев майя, пишет Nature. Сообщается, что его датируют примерно 950 годом до нашей эры. По опубликованным данным, артефакт представляет собой платформу длиной 1 километр 413 метров и шириной почти 400 метров. Как пояснили археологи, она приподнимается над окружающей поверхностью на 10–15 метров. И до сих пор сохранились следы идущих от неё широких дорог.

Учёные рассказали, что скрытое под землёй прямоугольное возвышение изначально увидели с воздуха. Ранее его никто не замечал, хотя оно расположено в довольно густонаселённом районе. Впрочем, с земли объект выглядит как обычный холм. Впоследствии его исследовали с помощью лидара — технологии лазерного зондирования. В ходе раскопок выяснилось, что платформа окружена ещё двумя десятками похожих сооружений меньших размеров. Все они построены из глины и камня.

Археологи подчёркивают, что это не только древнейший из известных памятников культуры майя, но и самый крупный. По их мнению, платформы были частью храмового комплекса и предназначались для проведения ритуалов. Примечательно, что в этих местах не обнаружили никаких статуй правителей или воинов. Как предполагают учёные, во времена строительства сооружений у майя ещё не сформировалась иерархия власти и не было имущественного неравенства. И это произвело на исследователей особое впечатление: индейцы работали не по заданию руководства, а по коллективной инициативе.