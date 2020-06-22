В Череповце подростки сняли на видео "убийство котёнка" из мести подруге. В ситуацию пришлось вмешаться полиции

Видео © LIFE
В Череповце подростки решили "проучить" свою знакомую, которая якобы обзывалась и распускала слухи за их спиной. Школьники знали, что девочка очень любит животных, и решили вызвать её на разговор, разыграв сценку с "убийством котёнка".
Несовершеннолетние написали приятельнице в соцсети, что сбросят животное с балкона, если она к ним не придёт. Они сделали несколько фотографий и видео с якобы замученным котёнком, после чего отправили подруге. Девушка их выходку не оценила и обнародовала угрозы и компроментирующие кадры.
Коллаж © LIFE
В результате пользователи стали буквально травить подростков. Конфликт разросся до такой степени, что полицейским пришлось вмешаться в ситуацию. Предварительная проверка показала, что с балкона была выкинута игрушка-муляж. Настоящий же котёнок жив и невредим, его забрала к себе девушка, якобы распускавшая слухи о друзьях.
Фото © LIFE
Ранее в Свердловской области школьницы ощипали живого голубя. Видеозапись, на которой они бьют птицу о скамейку, появилась в Сети.