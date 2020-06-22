"Очень доброй души". Друзья рассказали Лайфу об ощипавших живого голубя девочках

Друзья ощипавших живого голубя школьниц из Свердловской области в беседе с Лайфом не смогли назвать причину такого поступка. Один из их приятелей признался, что был шокирован увиденным. По его словам, девушки "милые и добрые".

— Девочки очень доброй души, нормальные, спокойные, жёсткости в них не было, вот не понимаю, почему они так сделали даже, — рассказал собеседник.

Ещё один знакомый школьниц отметил, что при просмотре ролика ему стало "просто противно". Он подчеркнул, что был лучшего мнения о подругах, теперь молодому человеку очень стыдно за них.

А вот две знакомые школьниц не исключили, что они способны на "ужасный поступок". Одна из наших собеседниц даже сказала, что у героинь резонансного видео "с головой не всё в порядке".

— Она вспыльчивая, таков её характер. Видела её маму, с виду приятная женщина, насчёт отца не знаю, — заявила девушка.

Директор школы, в которой учатся подростки, общаться отказалась. Елена Андрашитова лишь утвердительно ответила на вопрос, смотрела ли она видео, после чего положила трубку.